Tre grandi manifestazioni, che avranno un carattere regionale, caratterizzano il carnevale di Macomer. Si inizia sabato prossimo, con un viaggio straordinario tra le maschere tradizionali della Sardegna e anche di alcune zone della Penisola. Si tratta di una delle manifestazioni più attese e significative della Sardegna, organizzata dalla Cooperativa Esedra, dall'Associazione Donna Zenobia di Macomer e dall’associazione Maart, con il patrocinio del Comune di Macomer. La manifestazione rappresenta un'occasione unica per immergersi nelle tradizioni più autentiche del carnevale isolano e italiano, con la partecipazione di alcune delle maschere tradizionali più suggestive e rappresentative del patrimonio culturale sardo e nazionale.

Tra i protagonisti i celebri Boes e Merdules Bezzos di Ottana, Sos Tumbarinos di Gavoi, S'Attitidu 'Osincu di Bosa, S'Ainu Orriadore di Scano di Montiferro, i Gigantes di Sennori, Sos Tintinnatos di Siniscola, Sos Traigolzos di Sindia, Is Cerbus di Sinnai,Janas de Maist'è di Gergei. Alle maschere sarde si aggiungono quelle della penisola, con i Krampus di Naturno, dell'Alto Adige, dalla Liguria arrivano i Belli e Brutti di Suvero, quindi il Diavolo di Tufara, dal Molise.

La sfilata, presentata da Serena Oggiano, partirà alle 16 da Piazza Santa Croce e si concluderà in piazza Caduti su Lavoro, con la favata offerta dall’associazione Binzateris di Macomer e i balli in piazza con il gruppo I Dilliriana. Le manifestazioni proseguiranno il 14 febbraio, con la grande sfilata dei carriallegorici ed altro, organizzata dalle associazioni culturali ProPositivo, Forum Giovani e Donna Zenobia, con la partecipazione di altre associazioni, comitati e leve di giovani. Torna anche il grande appuntamento "Currere a Pudda", la giostra equestre, in programma il 21 febbraio, che coinvolge centinaia di cavalieri di tutta l'isola. Gli aspetti organizzativi della manifestazione saranno affrontati nell'aula consiliare il prossimo 22 gennaio, (ore 19), in un incontro promosso dal Comune, con l'organizzazione dei commercianti della cittadina.

