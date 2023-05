Alle 15, a Macomer, aveva già votato il 26, 8% dei cittadini. C'è grande partecipazione al voto e tutto nei quattro presidi elettorali, (Via Ariosto, via Bechi Luserna, Sertinu e Santa Maria) si sta svolgendo in un clima di serenità e anche di festa, che rispecchia la campagna elettorale che ha visto fronteggiarsi tre liste.

Luca Pirisi

"Rossana Sindaca", espressione della maggioranza uscente, capeggiata da Rossana Ledda, "Macomer 2030", capeggiata dallo sfidante Luca Pirisi e "Macomer Civica", capeggiata dall'altro sfidante, Riccardo Uda.

I tre candidati sindaci hanno votato stamattina in via Ariosto, a Sertinu e Padru 'e Lampadas. Tutti i candidati hanno "presidiato" i seggi elettorali, raccogliendo i dati e cercando, con la loro presenza, di conquistare il voto degli indecisi.

Riccardo Uda

La percentuale dei votanti cresce di ora in ora e, considerando che si vota anche domani, c'è la possibilità che il numero dei votanti possa crescere e raggiungere una percentuale alta.

