Il viadotto di S'Adde, prolungamento della Statale 129 Nuoro Macomer, rischia di essere nuovamente chiuso al traffico. Al posto dei giunti di dilatazione, lo scorso febbraio, per superare l'emergenza dopo un guasto sono state messe delle lamiere che, con l'usura, sono diventate storte e non garantiscono più la sicurezza.

Il viadotto era stato chiuso il 26 gennaio scorso, con una ordinanza della Provincia, poiché si erano disconnessi i giunti stradali, danneggiati dall'usura, che ha causato anche un incidente, danneggiando seriamente anche le auto in transito. In quella circostanza la Provincia (proprietaria di quel tratto di strada), dopo aver prima chiuso il viadotto al traffico, lo aveva riaperto il 26 di febbraio, dopo aver fatto un intervento provvisorio, consentendo la circolazione, ma solo a 30 chilometri all'ora.

Al posto dei giunti di dilatazione, all'inizio e alla fine del ponte, sono stati utilizzati pezzi di lamiera, che col tempo sono diventati storti e non più sicuri.

Tante le proteste degli automobilisti e problemi anche per i mezzi pubblici.

Ora si rischia di nuovo la chiusura, con una deviazione del traffico che allunga il percorso di almeno 10 chilometri, per lo stato di precarietà dei giunti, che vanno sostituiti.

Nulla si sa delle intenzioni della Provincia, che non avrebbe ancora a disposizione i finanziamenti necessari per mettere quel ponte in assoluta sicurezza.

Per evitare i disagi e anche l'isolamento della cittadina, il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, ma anche il presidente dell'Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca sollecitano la Provincia, affinchè il problema venga risolto una volta per tutte.

© Riproduzione riservata