Cantiere aperto e avanti tutta per realizzare a Sertinu (Macomer) il palazzetto dello sport del futuro. Da qualche giorno, dopo anni di attesa, sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell'importante edificio, che diventerà una struttura sportiva di eccellenza a livello regionale. Si procede grazie ad un finanziamento concesso dalla Regione e un prestito ottenuto dal credito sportivo, per complessivi 280mila euro. Un intervento che era stato programmato e voluto dalla precedente amministrazione comunale.

La struttura sarà realizzata per sfruttare al meglio la posizione geografica baricentrica di Macomer, per accogliere importanti eventi sportivi a livello regionale, ma anche nazionale, oltre dare la possibilità a centinaia di ragazzi del posto di avere a disposizione quello che è stato progettato per diventare il tempio dello sport. Dopo l'intervento di messa in sicurezza, realizzato sette anni fa, dove sono state spese ingenti somme, ora si procede per la realizzazione di una nuova copertura in lamiera, ma soprattutto la realizzazione di un nuovo manto di gioco in parquet flottante, che qualificherà ulteriormente l'intera struttura.

Sarà poi ampliato l'ingresso principale, con l'installazione di un ascensore per poter portare i disabili nelle tribune. Da tanti viene definita una svolta storica per lo sport a Macomer, poichè sono in corso altri interventi di riqualificazione che riguardano lo stadio, comprese le piste di atletica, i campi da tennis e quanto altro. Si stanno ponendo le basi per un nuovo modo di concepire lo sport, dandogli il giusto peso dal punto di vista culturale e sociale.

