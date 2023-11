Parte la settima edizione di Christmas Fly, il circuito d'acquisto, ideato dai commercianti, che premia chi fa la spesa a Macomer per le festività di fine anno.

Sono proprio i commercianti a quotarsi, unire le forze e le risorse, con l'obiettivo comune di rendere le attività più appetibili. Una iniziativa alla quale aderiscono l'associazione culturale Maart City Heart Macomer, la Pro Loco, la cooperativa Esedra e Confcommercio. Una sola parola d'ordine: "L'unione fa la forza”.

In un comunicato gli organizzatori scrivono: «Vogliamo invogliare il territorio a spendere a Macomer, per risvegliare le coscienze e ci aiuti a capire che i soldi creano benessere se vengono spesi a casa nostra. Le multinazionali dell'e-commerce hanno incrementato il proprio fatturato di oltre il 400%, portando via una quota importante di mercato anche alla nostra comunità. Sono soldi che non creeranno posti di lavoro, che non saranno reinvestiti nel nostro territorio e non contribuiranno in alcun modo al benessere della nostra comunità».

Mettere i clienti al primo posto è l'obiettivo dei commercianti di Macomer. «Le relazioni umane sono fondamentali e insostituibili – aggiungono gli organizzatori – e adesso più che mai è necessario spendere a Macomer, per cui fare gli acquisti nei nostri negozi è fondamentale. In questo momento particolare, lo sforzo economico per sostenere anche questa iniziativa, assume un significato ancora più rilevante. Da sempre l'immagine e il prestigio di questa cittadina è legato al settore commerciale».

Lo scorso anno sono rientrate ben 12mila tessere, pari a un milione e 200 mila euro di spesa. «Quest'anno vogliamo fare di più», dicono convinti gli attori di questa singolare iniziativa.

© Riproduzione riservata