La Sardegna in vetrina per tre giorni, nell'area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio. La partecipazione è aperta a tutti gli allevamenti di ovini della Sardegna e produttori dell'agro alimentare, senza alcun limite. Alla manifestazione, in programma dal 3 al 5 maggio, vi è già l'adesione delle grandi aziende locali, quelle di trasformazione del latte ovino, caprino e bovino, della panificazione, delle carni, del vino, della birra e quanto altro, ma sono previsti arrivi da tutta l'isola, anche con i prodotti di nicchia.

Tre giorni intensi, per riportare Macomer al centro della Sardegna, non solo dal punto di vista geografico. «Una vetrina importante, dove c'è la nostra storia - dice l'assessore Toto Listo - storia che riproponiamo con la più assoluta semplicità. La fiera rappresenta una ulteriore occasione per rimarcare e accendere i riflettori sull'importanza determinante, sotto il profilo economico, culturale e di tutela del territorio, che riguarda l'allevamento e l'agricoltura in generale. Serve in particolare a trasmettere ai giovani il valore del lavoro in campagna, dell'importanza di un settore trainante della nostra piccola economia, quindi l'importanza di tutti i prodotti che arrivano nelle tavole della nostra isola e non solo, con la filiera che c'è a monte».

L'amministrazione comunale conta sulla presenza delle aziende locali, impegnate a garantire prodotti di alta qualità, con l'innovazione dei processi produttivi. «La fiera zootecnica e dei prodotti agro alimentari - aggiunge, Toto Listo - tornerà agli antichi fasti, con un lavoro intenso in programma anche nei prossimi anni, con un preciso impegno dell'amministrazione comunale, per far diventare la manifestazione il luogo di incontro di allevatori e addetti del settore, con le nostre campagne messe al centro, all'insegna della promozione e dell'orgoglio di Sardegna». La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione per poter usufruire degli spazi interni ed esterni della fiera, anche per la gestione della biglietteria e quanto altro, è stata fissata per domani 10 aprile, fino a mezzanotte.

© Riproduzione riservata