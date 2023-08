Un incendio è divampato all'interno della storica pineta Albano a Macomer.

Gli incendiari volevano sicuramente distruggere l'antica pineta, uno dei parchi cittadini di eccellenza, di grande pregio storico, naturalistico e ambientale, frequentato quotidianamente da centinaia di persone.

Le fiamme sono partite nel tardo pomeriggio di ieri dai bordi della strada, all'ingresso nord della cittadina, tra il deposito dei pullman dell'Arst e il vecchio caseificio Centola, quindi dove passano i binari delle ferrovie dello Stato.

L'obiettivo degli incendiari, molto probabilmente, era quello di distruggere uno dei luoghi più frequentati dalla gente e dove si procederà presto ad una nuova riqualificazione, che vede in prima linea l'erede della storica famiglia di industriali del formaggio, Francesco Albano, che di recente ha presentato un progetto di riqualificazione dell'area rimasta di sua proprietà, donando al Comune il 33 per cento dell'area privata, che sarà inglobata in quella pubblica.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, le squadre antincendio, i barracelli e tanti volontari, tra cui diversi consiglieri comunali, allarmati dal sindaco Riccardo Uda.

«Le fiamme sono state spente grazie all'apparato antincendio - dice il sindaco - resta il pericolo legato a chi vuole che questo luogo di grande pregio naturalistico, storico e ambientale venga distrutto. Vigileremo affinché quanto è avvenuto ieri pomeriggio non si ripeta».

