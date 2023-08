La Provincia ha stanziato 150mila euro per la sistemazione definitiva del viadotto di S'adde, prolungamento della statale 129 Nuoro Macomer, porta di ingresso al capoluogo del Marghine da tutto il nuorese.

Lo annuncia il commissario straordinario della Provincia, Costantino Tidu, nel corso di una telefonata col sindaco di Macomer, Riccardo Uda.

Le risorse messe a disposizione dalla Provincia servono in primo luogo alla sostituzione dei giunti di dilatazione, deteriorati già da qualche anno e che lo scorso gennaio si sono rotti definitivamente, costringendo la Provincia ad effettuare un intervento tampone, sistemando provvisoriamente delle lamiere all'inizio e alla fine della campata, che a loro volta si sono deteriorate.

Sia il presidente dell'Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca, sia il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, hanno sollecitato un intervento immediato della Provincia, affinché non si creassero nuovi disagi, magari con l'ennesima chiusura del ponte e con la deviazione del traffico, allungando la percorrenza di circa dieci chilometri.

«Il commissario Tidu ci ha comunicato del finanziamento di 150mila euro per la sistemazione definitiva - dice Riccardo Uda - ma nell'immediato si procederà anche alla sistemazione delle lamiere deteriorate, che erano state messe lo scorso febbraio in maniera provvisoria, in attesa di un intervento definitivo».

Il presidente dell'Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca, chiede invece che il cantiere per la sistemazione definitiva venga «avviato in tempi brevi».

