Luca Pirisi, esponente regionale e nazionale del Pd e consigliere comunale di minoranza a Macomer, è stato selezionato per partecipare al “IX Annual PolicyMaker Dialogue”, in corso questi giorni a Zagabria. Si tratta di un incontro, in fase di svolgimento, che sta coinvolgendo oltre 50 parlamentari ed esperti da 20 paesi europei, per discutere le sfide politiche di oggi, esplorando la natura e le implicazioni dei conflitti in una società democratica.

A Zagabria si parla della prolungata guerra in Ucraina, al conflitto israelo-palestinese, insieme alle proteste degli agricoltori in tutta Europa e ai dibattiti nazionali infiammati sui diritti all’aborto in Francia, Polonia e Italia, dove ci sono numerosi casi in cui il conflitto ha dominato l’agenda pubblica. Si sta affrontando anche lo scottante tema dei disordini interni e globali, che stanno plasmando profondamente il panorama politico, polarizzando l’opinione pubblica e influenzando le decisioni delle istituzioni. "In questo clima- dice Pirisi- il ruolo dei politici nel navigare tra queste tensioni è fondamentale. Comprendere e gestire queste controversie, sforzandosi di affrontare efficacemente le preoccupazioni degli elettori, è diventata una sfida critica per il processo decisionale contemporaneo. Grazie a Open European Dialogue per l’importante opportunità".

