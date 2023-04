«Chiediamo che si compia ogni sforzo utile per scongiurare la frantumazione in varie liste delle forze di opposizione». A chiederlo, in un lungo documento, è il Forum per la Rinascita di Macomer, prima della presentazione delle liste, prevista sabato entro le 12.

Un appello in particolare al gruppo Macomer 2030, capeggiato da Luca Pirisi, quello di Macomer Civica, capeggiata da Riccardo Uda, ma anche al M5S. «Si devono - scrive il Forum - mantenere comunque aperti i canali di dialogo. Con tale finalità proponiamo a tutti i soggetti interessati un incontro immediato, dal cui esito dipenderanno non solo le nostre indicazioni di voto, ma soprattutto il futuro della nostra comunità».

Il Forum ha sempre sostenuto l'importanza di consolidare l'unità tra le forze all'opposizione, per poter costruire un progetto alternativo all'esperienza decennale della giunta capeggiata da Antonio Succu.

«Registriamo con delusione e sconcerto la mancanza di dialogo e di confronto che, invece di unire la coalizione, rischia addirittura di frantumarla in tre liste senza che esistano evidenti motivazioni politiche o programmatiche per una tale divaricazione, probabilmente originata da incomprensioni, protagonismi personali e politici, del tutto inopportuni in questa fase cruciale per il futuro di Macomer».

Ancora: «Frantumare l'opposizione in più liste costituisce solo un colossale regalo per l'attuale maggioranza che, non a caso, cerca di serrare le fila e presentarsi con una sola lista, nonostante le divergenze interne derivanti dalle diverse prospettive politiche, verso le quali, ormai apertamente, si muovono Antonio Succu da una parte, Paolo Maninchedda e Gianfranco Congiu dall'altra. Siamo convinti che Macomer abbia un drammatico bisogno di cambiamento, ponendo fine ad una fase politica ed amministrativa profondamente negativa sotto tutti i punti di vista».

