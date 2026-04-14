Omar Barranca, morto a Borore durante una cavalcata alla vigilia della festa di San Lussorio, potrebbe essere rimasto vittima di un malore. All’origine del dramma non ci sarebbe stato dunque un incidente.

Sarà però l’autopsia a chiarire le cause di un dramma che ha trascinato il paese nel lutto e nel cordoglio. L’esame del medico sul corpo del 25enne, disposto dalla Procura di Oristano che ha aperto un’inchiesta, è previsto per oggi all’ospedale di Lanusei.

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