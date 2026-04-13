Omar Barranca non ce l'ha fatta. Il giovane cavaliere di Borore ha cessato di vivere durante la notte all'ospedale di Nuoro, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. La festa di San Lussorio è dunque finita in tragedia.

Barranca, 25 anni, è stato ricoverato ieri sera in gravi condizioni al pronto soccorso del San Francesco, dopo essere stato sbalzato a terra dal suo cavallo. Il giovane, assieme ad altri cavalieri del posto, dopo aver accompagnato il simulacro del santo in processione, voleva concludere come da tradizione la festa in una corsa nel galoppatoio comunale di Busala, all'ingresso del paese.

Per cause ancora da accertare è stato disarcionato e il suo cavallo gli è passato sopra colpendolo con gli zoccoli in testa e al petto.

La tragedia si è consumata davanti a centinaia di persone. Il giovane è stato subito soccorso, ma non dava segni di vita.

Immediato il ricovero al pronto soccorso di Nuoro dove è morto durante la notte.

«Omar non ce l'ha fatta - dice il sindaco Tore Ghisu - Un grandissimo dolore per i familiari e per l'intera comunità».

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