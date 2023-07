Dopo il successo della notte bianca di giugno, questa sera, venerdì 14 Luglio, a partire dalle 21 torna il grande evento turistico voluto dal Comune di Orosei e realizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con numerose realtà del territorio.

Il tema scelto dalla Sindaca Elisa Farris è molto originale perché, oltre agli ingredienti tradizionali di una notte bianca classica che puntano sullo spettacolo e sull’enogastronomia con assaggi di prelibatezze della Baronia e non solo, l’Amministrazione Comunale ha voluto dedicare questo secondo appuntamento, sui 4 calendarizzati nel corso dell’estate e programmati successivamente ad agosto e settembre, allo sport in tutte le sue componenti coinvolgendo le diverse società sportive operanti ad Orosei e ottenendo una risposta entusiastica.

«Orosei diventa dinamica - spiega la prima cittadina Elisa Farris - grazie alle attività realizzate per l’occasione dalle Associazioni della Baronia, che, con divertenti giochi itineranti lungo il centro storico e la via Nazionale, installazioni all’interno del campetto delle scuole elementari tra la Via Nazionale e Via del mare, animeranno una grande kermesse che auspichiamo coinvolga turisti e residenti».

«Oltre a variegate performance e tornei lampo - continua la Sindaca di Orosei - il pubblico sarà accolto per la seconda volta da numerosi espositori di street food, tante bibite fresche, degustazioni di birre artigianali, concerti, spettacoli, esibizioni di musica popolare e prodotti della tradizione, con un programma molto nutrito che dall’ora di cena si prolungherà fino a tarda notte».

Tra le tante attività dislocate in ben 15 postazioni dal mare al cuore pulsante della cittadina, si potranno incontrare i ragazzi dell’ASD “Atletica sport e vita” in Piazza del Popolo, la Polisportiva “Sirio” per la pallavolo itinerante a partire da Piazza Municipio, la “Speedy Sport” e la “UC Orosei” per pallacanestro e tiro con l’arco nel campetto delle scuole elementari e la “Fanum” assieme ad altri gruppi sportivi per calcio, taekwondo fino alla pesca subacquea nella zona di Via del Mare, oltre a nuoto, hoola hop, calcio balilla, maratona, salti, lanci, corsa ad ostacoli, giochi da tavola come scacchi e dama, e giochi tradizionali.

Un’offerta a 360 gradi che potrà soddisfare le esigenze e le curiosità di tutto il pubblico che potrà scegliere le attività sportive preferite, conoscerne di nuove e godere di concerti e musica live di ottima qualità tra cui quella proposta da The voice of violin, alias Gianbattista Longu, ed i migliori dj sardi.

