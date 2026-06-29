Da anni versa nel più totale abbandono, quindi diventata intransitabile. E' costellata da enormi buche, con quattro voragini pericolose, che costringono gli automobilisti a pericolosi slalom. Tante le proteste e anche richieste di risarcimento dei danni subiti dagli autombilisti. Si tratta della strada provinciale che da Borore conduce a Santu Lussurgiu, dove la manutenzione (nella parte della provincia di Nuoro) viene fatta, quando va bene, ogni dieci anni. Dopo tante proteste la Provincia ora risponde alle sollecitazioni degli automobilisti. "Abbiamo in essere il piano buche che vale 300 mila euro- dice il consigliere provinciale, Alessandro Porcu, vice sindaco di Borore- un intervento con il quale si andrà a risolvere la maggior parte del problema buche sulla viabilità provinciale del nuorese. Dopo tanti anni di abbandono, stiamo provvedendo almeno ad intervenire sui tratti dove si rilevano emergenze importanti, in attesa di interventi più complessivi come quelli previsti in estate e all’inizio dell’autunno su diverse strade della Provincia".

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