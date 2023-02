Grandi e piccini, una passione unica. Grazie all'iniziativa della società Tennis Club Bortigali, c'è un forte richiamo a tutti, bambini, ragazzi e adulti, a frequentare le attività sportive. Sia a Bortigali che a Borore sono riprese le lezioni di tennis, che stanno coinvolgendo tutti. La società rivolge un appello ai genitori di tanti bambini, ma anche agli adulti, a frequentare le lezioni, per appassionarsi allo sport.

Dirigenti e allenatori del Tennis Club (foto Oggianu)

Finora sono tante le iscrizioni e si ricevono le lezioni di tennis impartite dal nuovo maestro di secondo livello, Alessandro Albano. «È la novità di quest'anno - dice il presidente del Tennis Club Bortigali, Alberto Manai - che coinvolge non solo i bambini e appassionati di tennis di Bortigali e di Borore. Proprio a Borore la struttura tennistica è stata presa in gestione dalla nostra società. Una struttura che abbiamo coraggiosamente gestito lo scorso anno, ottenendo buoni riscontri di iscritti e tanti nuovi allievi. Anche quest'anno ci impegneremo per organizzare tornei ed eventi, con l'obiettivo di appassionare grandi e piccoli alla pratica dello sport. Lanciamo un appello affinché chi è interessato possa contattarci per fare almeno una lezione di prova».

Le prove di reclutamento saranno svolte sia nella struttura di Bortigali che in quella di Borore.

