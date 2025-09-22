Si aggrava in maniera drammatica il quadro clinico della bambina di 12 anni coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto l’11 settembre alle porte di Nuoro. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, questa mattina è stata convocata la commissione medica per avviare le procedure di accertamento della morte cerebrale.

La giovane, trasferita nei giorni scorsi dal San Francesco di Nuoro all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, era stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico e ricoverata in terapia intensiva pediatrica. L’incidente, che ha coinvolto tre auto, si era verificato lungo la strada che porta alla città di Nuoro, provocando dieci feriti, tra cui la ragazzina, apparsa da subito in condizioni critiche.

Le condizioni cliniche, inizialmente stazionarie dopo l’intervento, si sono aggravate nelle ultime ore fino alla decisione, di oggi, di avviare l’iter previsto dalla legge per l’accertamento della morte cerebrale, che prevede osservazioni cliniche, strumentali e neurologiche ripetute nell’arco di almeno sei ore.

© Riproduzione riservata