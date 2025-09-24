Incidente stradale sulla strada statale ex 129 a pochi metri dall’entrata di Macomer. Coinvolti una Opel Astra e un camion della Tecnoservice.

La conducente dell’auto è stata affidata alle cure del 118. Sul posto i vigili del fuoco per i primi soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi e della strada.

Sul posto anche la polizia del commissariato di Macomer.

(Unioneonline/v.l.)

