Soccorsi in azione
24 settembre 2025 alle 10:28
Incidente alle porte di Macomer: auto contro camion, ferita una donnaLo scontro sulla strada statale ex 129, coinvolti una Opel Astra e un mezzo della Tecnoservice
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale sulla strada statale ex 129 a pochi metri dall’entrata di Macomer. Coinvolti una Opel Astra e un camion della Tecnoservice.
La conducente dell’auto è stata affidata alle cure del 118. Sul posto i vigili del fuoco per i primi soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi e della strada.
Sul posto anche la polizia del commissariato di Macomer.
(Unioneonline/v.l.)
© Riproduzione riservata