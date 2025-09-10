Incidente all’alba sulla statale 389: l’auto si ribalta, ferito un 50enne di TalanaDopo una carambola, il veicolo è finito al centro della carreggiata. Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Nuoro
Paura all’alba sulla statale 389, all’altezza del chilometro 25. Intorno alle 5.30 un’auto guidata da un uomo di 50 anni, residente a Talana, si è ribaltata dopo una carambola ed è finita al centro della carreggiata.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nuoro, che hanno verificato le condizioni del ferito e messo in sicurezza il veicolo, in attesa della rimozione. Presenti anche Polizia di Stato e Carabinieri per i rilievi.
Il conducente è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale di Nuoro per accertamenti.
(Unioneonline/v.f.)