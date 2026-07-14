Disagi alla circolazione sulla strada statale 131 Dcn a causa di un incendio. Un tratto di una delle principali arteria sarde è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Olbia all’altezza di Ottana, in provincia di Nuoro.

Per limitare i disagi alla viabilità, il traffico è stato deviato sulla strada statale 129 al chilometro 26. La strada è stata poi riaperta.

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