Sarà il festival nazionale del folclore, la 27esima edizione dell'Ufi Fest, a caratterizzare la secolare festa di San Pantaleo, il patrono di Macomer, in programma tra il 25 e il 27 luglio.

Per la seconda volta volta l'Ufi Fest ha scelto il capoluogo del Marghine, col gruppo "Tradizioni Popolari", che compie 25 anni, per celebrare la grande rassegna nazionale del folclore, con la partecipazione di cinque gruppi della penisola, provenienti dal Piemonte, dal Friuli, dal Lazio, dalla Campania e dal Molise, quindi quelli sardi, affiliati all'Ufi, che rappresentano alcuni comuni dell'isola, che coinvolge la banda musicale e in particolare cavalieri di "Macomer a Cavallo", che sfileranno per le vie del centro con gli abiti tradizionali.

Tutte le manifestazioni, con la direzione artistica affidata a Serena Oggiano (che presenterà anche tutte le manifestazioni in piazza), si svolgeranno all'interno delle ex caserme Mura, dove sarà allestita la mostra "Arte e Sapori", con la collaborazione di Coldiretti e "Campagna Amica Nuoro Ogliastra".

Il presidente dell'associazione gruppo "Tradizioni Popolari", Pinuccio Penduzzu, parla di oltre 300 figuranti: «Senza nulla togliere alla tradizione secolare legata alla festa del patrono di San Pantaleo, quest'anno i gruppi partecipanti animeranno concretamente la festa dei macomeresi, dove saranno coinvolte le attività e artigiani locali nella mostra Arti e Sapori, che sarà allestita nelle ex caserme Mura». Il sindaco Riccardo Uda: «Si metterà in evidenza la centralità di Macomer, grazie all'azione svolta da chi è impegnato nel campo delle tradizioni popolari. E' una grande opportunità per la nostra cittadina e per l'intero territorio». Rita Atzori, assessore alla cultura, aggiunge: «La nostra cittadina diventa centro rilevante del folclore e delle tradizioni. Si tratta di un ruolo che ha svolto in passato, importante dal punto di vista sociale ed economico. Macomer è un cittadina vivace dal punto di vista culturale e identitario».

Si inizia alle 10 del 25 luglio, con il taglio nel nastro, con l'apertura ufficiale del 27° UfiFest. Si esibiranno subito dopo gli sbandieratori laziali. Al termine il corteo inaugurale proseguirà verso il Centro Servizi Culturali, dove interverranno il sindaco Riccardo Uda, l'assessore Rita Atzori, il presidente nazionale dell'Ufi, Mino Meloni e il presidente regionale Lino Cordella. Subito dopo sarà inaugurata la mostra "Arte e Sapori". Alle 18 la sfilata a cavallo con i cavalieri di "Asd Macomer a Cavallo". La manifestazione richiama a Macomer centinaia di persone provenienti dalla penisola, che hanno già riempito alberghi e B&b. Come dice il sindaco, una grande opportunità dal punto di vista economico

© Riproduzione riservata