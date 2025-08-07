Grave incendio vicino alla statale 131, all’altezza di Birori.

Sul posto la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer che sta lavorando con un’autobotte inviata dalla sede centrale: le fiamme hanno sollevato un’enorme nube di fumo nero, temporaneamente chiuso un tratto della statale 131 in entrambe le direzioni.

Sono intervenuti anche forestale, forestas, personale Anas e volontari oltre a tre elicotteri della flotta regionale.

A rischio un’azienda agricola, lambita dalle fiamme.

Il traffico è stato deviato, come rende noto l’Anas: «In direzione Cagliari il flusso veicolare è convogliato sulla statale 129 al km 142,300. In direzione Sassari il traffico è deviato al km 138,000 sulla zona industriale di Tossilo per proseguire sulla ex SS 131 verso il centro abitato di Macomer e immettersi nuovamente sulla statale 131 tramite la statale 129 bis al km 148,500».

(Unioneonline)

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata