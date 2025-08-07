Incendio a Birori, una nube di fumo nero invade la statale 131: strada chiusa in entrambe le direzioniUn’azienda agricola lambita dalle fiamme, sul posto anche tre elicotteri della flotta regionale
Grave incendio vicino alla statale 131, all’altezza di Birori.
Sul posto la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer che sta lavorando con un’autobotte inviata dalla sede centrale: le fiamme hanno sollevato un’enorme nube di fumo nero, temporaneamente chiuso un tratto della statale 131 in entrambe le direzioni.
Sono intervenuti anche forestale, forestas, personale Anas e volontari oltre a tre elicotteri della flotta regionale.
A rischio un’azienda agricola, lambita dalle fiamme.
Il traffico è stato deviato, come rende noto l’Anas: «In direzione Cagliari il flusso veicolare è convogliato sulla statale 129 al km 142,300. In direzione Sassari il traffico è deviato al km 138,000 sulla zona industriale di Tossilo per proseguire sulla ex SS 131 verso il centro abitato di Macomer e immettersi nuovamente sulla statale 131 tramite la statale 129 bis al km 148,500».
(Unioneonline)
- IN AGGIORNAMENTO -