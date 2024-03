Nella polemica sui numeri sulla sanità isolana l’ospedale San Francesco di Nuoro (126 esimo con un punteggio del 70,31%) è l’unico ospedale sardo presente tra i migliori 130 ospedali italiani nella speciale classifica stilata ogni anno dal settimanale americano Newsweek.

Il migliore ospedale italiano nel 2024 è il Gemelli di Roma con il 93,58%. L’anno scorso l’ospedale barbaricino era al 119 esimo posto con il punteggio del 70,75% Una rilevazione statistica, quella di Newsweek, iniziata a marzo 2019.

Quest'anno, l'elenco include dati su 2.400 ospedali in 30 paesi di tutto il mondo, la maggior parte dell'Europa occidentale, 10 paesi asiatici, l'Australia e nei paesi delle Americhe. A segnalare il dato, e predicare prudenza nelle conclusioni riguardo al complesso tema sanità, attraverso un post sul proprio profilo personale, è l’ex assessore alla Sanità regionale delle Giunta Pigliaru, Luigi Arru. Il politico, che fa il medico nell’ospedale a Nuoro, interviene dopo le polemiche innescate da un post della giornalista nuorese Elvira Serra sulla situazione in cui un paio di giorni fa versava il reparto di medicina.

Arru scrive: «La sanità è una delle materie più complesse, più difficili da valutare, perché grande è la concorrenza di più fattori. Attenzione a trarre facili conclusioni anche dopo fatti disdicevoli per cui bisognerebbe sicuramente chiedere scusa ai cittadini per i disagi».

Il punteggio attribuito da Newsweek per ogni ospedale si basa, secondo quanto riferisce il sito Americano, su un sondaggio online di oltre 85.000 esperti medici e dati pubblici provenienti da indagini sui pazienti post-ospedalizzazione sulla loro soddisfazione generale. Il punteggio considera anche altri fattori come l'igiene e il rapporto paziente/medico, nonché un sondaggio sul fatto che gli ospedali utilizzino le Patient Reported Outcome Measures (PROM), ovvero misure di esito riportate dal paziente, che sono questionari standardizzati compilati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i loro risultati.

