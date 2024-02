«La Sardegna è una regione autonoma e ha le sue dinamiche, pertanto non può essere letta sotto la lente di ingrandimento delle dinamiche nazionali». Le parole sono del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a Nuoro per sostenere i candidati della Lega in vista delle prossime elezioni regionali. La seconda tappa del tour nell’Isola dell’esponente del governo Meloni, che ieri era stato a Sassari.

«Io sono qui per sostenere i nostri candidati che in questa regione, nell'ultima legislatura, hanno fatto bene», ha proseguito Giorgetti, «e sono sicuro che il centrodestra avrà i risultati che merita».

Il ministro poi si è concentrato anche sul tema del Pnrr, che può giocare un ruolo importante nella crescita della regione, e in particolare della Barbagia: «Il territorio», commenta, «sconta maggiore gap infrastrutturali, maggiore anche rispetto ad altri territori sardi. C'è necessità di mettere a terra i progetti già appaltati e creare le condizioni per lo sviluppo futuro in modo da far rimanere qui i giovani ed evitare che la Sardegna si spopoli».

