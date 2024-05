Tornerà in aula giovedì 16 il bilancio di previsione del comune di Nuoro. Un atto contabile fondamentale che vale il prosieguo della consiliatura guidata da Andrea Soddu.

Giovedì scorso il sindaco, senza maggioranza, dopo otto ore di discussione in Consiglio Comunale poco prima del voto, aveva ritirato il bilancio pochi minuti prima del voto. Ora arriva la nuova convocazione firmata dal presidente del Consiglio Sebastian Cocco che costringe il primo cittadino ad accelerare le trattative per trovare i numeri in aula.

Una convocazione immediata giustificata dalla sollecitazione fatta dall’Assessorato agli Enti locali per una approvazione entro il 24 maggio.

