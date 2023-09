Mario Paffi è il nuovo coordinatore del Distretto Culturale del Nuorese. Originario di Mamoiada, 53 anni, per anni ha gestito il museo delle Maschere mediterranee, proprio nel suo paese. Nel gennaio 2023, invece, è stato nominato dalla Farnesina come coordinatore per la Sardegna del progetto “Il Turismo delle Radici.

Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19”, insieme a 15 colleghi di altre regioni italiane impegnati nel creare nuove professionalità nell’ambito della programmazione e promozione del turismo.

Il Distretto culturale del Nuorese riparte da Paffi con l’obiettivo di creare nuove azioni di sviluppo, rafforzando la rete di contatti e relazioni che negli anni hanno contribuito a far crescere un sodalizio che oggi annovera 60 associati, 20 Comuni e oltre 30 realtà culturali tra musei, siti archeologici e parchi. «A Mario Paffi affidiamo il compito di concludere le attività del Piano di rilancio del Nuorese e della Fondazione di Sardegna e progettare insieme nuovi percorsi che possano soddisfare le esigenze delle realtà culturali del Nuorese», dice il presidente del Distretto, Agostino Cicalò. Mario Paffi commenta: «Nei prossimi mesi, assieme agli organi del Distretto, mi impegnerò a rafforzare la rete degli attrattori culturali».

© Riproduzione riservata