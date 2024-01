Un ponte dell’Epifania imbiancato sul Gennargentu, risvegliatosi nelle scorse ore fra scenari incantati e centinaia di visitatori fra le alture di Desulo e Fonni.

Soddisfatti gli operatori turistici che hanno registrato un grande viavai nelle strutture ricettive.

«Non poteva andar meglio – racconta Bastiano Frongia del ristorante “Is Cubas” a Tascusì – in tanti ci hanno scelto soddisfatti dai paesaggi incontaminati e dal cibo locale. Siamo felici di aver visto negli occhi di tutti l'apprezzamento per il servizio e il nostro territorio».

Così Delia Cualbu del Hotel al centro di Fonni: «La neve è arrivata in mattinata alle porte del paese. Abbiamo registrato diverse richieste di prenotazione per i prossimi giorni. Un immediato riscontro di forte interesse per il nostro Gennargentu che non può che farci come sempre grande piacere».

Una nevicata dagli aspetti positivi, senza particolari disagi per popolazione e allevatori. Operativi fin dalle prime ore del mattino i mezzi spazzaneve e spargisale, che proseguiranno nel loro lavoro anche nella notte.

«Abbiamo avuto i primi visitatori da venerdì sera – dice il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis - e ieri le presenze sono aumentate in maniera significativa. Ora dovremo studiare come fare avere i servizi ai visitatori. Chi fa oltre cento chilometri per venire dalle nostre parti deve star bene».

Daniela Falconi, sindaca di Fonni: «Il traffico si è visto già dal mattino. Ora speriamo che il prossimo weekend ci sia il sole. Gli operatori che organizzano escursioni, ciaspolate, attività sulla neve, ma anche le strutture ricettive e della ristorazione saranno come sempre pronte per accogliere tutti al meglio».

