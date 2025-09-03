Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata nelle campagne di Mamoiada, in località Sas Vaddes. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, stanno interessando un’ampia area rurale.

Canadair in azione a Mamoiada

Sul posto stanno operando diverse squadre del dispositivo antincendio, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. In supporto agli uomini a terra sono stati inviati due elicotteri e un Canadair, che stanno effettuando lanci d’acqua mirati per arginare l’avanzata del fuoco.

Elicottero in azione a Mamoiada

Le operazioni sono tuttora in corso e il coordinamento tra mezzi aerei e squadre a terra è costante, nel tentativo di mettere in sicurezza la zona e limitare i danni.

