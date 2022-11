"Questo è il tempo del silenzio, davanti al dolore del figlio Alessio e dei suoi familiari - ha detto nella sua omelia l'arcivescovo di Oristano-Ales, Roberto Carboni -. Le nostre parole di consolazione sono povere e deboli davanti a una ferita così grande".

Una folla enorme, impossibile da contenere per la chiesa di Sant'Elena. Sono arrivati da tutta l’Isola per dare l’ultimo saluto a una coppia solare e benvoluta. A Tiana erano in migliaia per Guglielmo Zedda e Marilena Ibba.

Nella tarda mattinata in tanti hanno raggiunto il borgo montano per mostrare vicinanza a una comunità travolta dal dolore, colpita da una tragedia assurda. Da quell'esplosione che ha spazzato via una villa di tre piani e spezzato le vite di due persone che il primo cittadino Pietro Zedda ha definito "le colonne portanti della comunità".

© Riproduzione riservata