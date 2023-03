A Gavoi c’erano tutti: studenti, docenti, familiari e amici per l’ultimo saluto a Pietro Brau (QUI L’INCIDENTE MORTALE). Il sagrato della parrocchiale di San Gavino si è rivelato fin troppo piccolo per contenere la marea umana giunta non solo dalla comunità locale, ma anche da Orune, paese natale di Brau, dalla Baronia dove insegnava e da altri angoli dell’Isola. Un affetto manifestato già dalla scorsa sera nell’abitazione di famiglia, dove si è raccolto in poche ore un via vai silenzioso, unito da un senso di profonda tristezza e dolore.

Nell’omelia è stata ricordata la figura di Brau, stimato non solo nella comunità locale, dove era perfettamente integrato, ma in tutta la provincia come ingegnere e docente.

