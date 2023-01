A Gavoi sempre più attenzione viene rivolta ai servizi sociali e alla salute mentale. Dopo il servizio dello sportello comunale di ascolto psicologico (disponibile due volte alla settimana), è previsto un incontro sul tema delle dipendenze di rilevanza regionale.

Giovedì 19 gennaio l’auditorium Carmelo Floris di Gavoi ospiterà un convegno dal titolo “Giovani e dipendenze”. Organizzato da Comune di Gavoi, assessorato ai servizi sociali, l’incontro avrà tra i suoi relatori professionisti provenienti da tutta la Sardegna. Si parte alle 9. Dopo i saluti delle autorità locali, interverrà Rosalba Cicalò (Nuoro) e, a seguire, Giovanni Biggio (Cagliari), Massimo Diana (Cagliari), Massimo Sedda (Fonni).

Durante la mattinata si parlerà di dipendenze e luoghi di cura del territorio, del cervello dell’adolescente e le modificazioni indotte dalle sostanze di abuso, di manifestazioni del disagio in età evolutiva tra nuove e vecchie sostanze d’abuso, di tecnologia e nuove forme di dipendenza, dei giovani e la realtà locale tra bisogni e opportunità. Il convegno, che si concluderà a fine mattinata, prevede infine uno spazio importante per le testimonianze di chi ha vissuto esperienze legate alla dipendenza. È previsto, infine, un momento per il pubblico, che potrà porre domande sul tema agli esperti presenti.

La giornata legata alle problematiche giovanili di questo tipo si rende necessaria in un territorio in cui le dipendenze si fanno sempre più largo: “Le nostre comunità sono molto a rischio su questo fronte- afferma l’assessore ai servizi sociali, Ivana Dore, 34 anni -I giovani sono sempre più annoiati e l’abbandono scolastico e la disoccupazione portano alla ricerca d’evasione attraverso la sostanza o le altre numerose dipendenze. Una prerogativa del nostro comune è, quindi, l’azione preventiva”.

© Riproduzione riservata