L’amministrazione comunale di Gavoi investe nella lotta allo spopolamento. In tale direzione è stato pubblicato sul sito del Comune il bando sulla concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e ristrutturazione di prime case.

Misura, quella della legge di stabilità del 2022, indirizzata ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti. Importanti le risorse in campo con € 145.877,25 ripartiti in tre annualità (2023: € 36.469,31/2024: € 54.703,97/2025: € 54.703,97). Il contributo, legato alla “prima casa”, riguarda abitazioni con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica.

Residenza che potrà essere trasferita entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori. Mentre la proprietà dell’alloggio dovrà far capo al richiedente del contributo o a un componente del nucleo familiare. A poter beneficiare della misura saranno inoltre, anche i richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione, fermo il limite di euro 15.000, concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo famigliare potrà esserci un solo soggetto beneficiario.

«Siamo soddisfatti del lavoro posto in campo – dichiara l’assessore comunale ai lavori pubblici Mario Buttu - grazie ad ulteriori risorse messe in campo, già 9 cittadini sono stati beneficiari della misura del 2021. Intendiamo proseguire con questa e altre iniziative d’incentivo alla popolazione».

