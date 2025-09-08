Galtellì si prepara alla sesta edizione del premio letterario internazionale "Canne al vento".

Si comincerà il 12 settembre alle 11 nell'aula consiliare del Comune. Qui l'amministrazione comunale accoglierà i finalisti del premio della sezione A (Giulio Concu, Meike Hallensleben, Virginia Farina) e sezione B (Mario Pirrigheddu, Monica Tronci, Natascia Muscas).

Alle 18 nella sala conferenze dell'anfiteatro comunale di via San Pietro si terrà la cerimonia di premiazione.

Interverranno il sindaco Franco Solinas, l'assessora al Parco letterario Marzia Gallus, e il presidente nazionale dei parchi letterari Stanislao De Marsanich. A presentare con la partecipazione di Sos cantores de Garteddi, ci sarà Simonetta Selloni, mentre la giuria sarà composta da Neria De Giovanni, Ciro Auriemma, Mariantonietta Piga, Vanessa Roggeri.

Il 13 settembre sarà la seconda e ultima giornata. Si comincerà alle 9.30 all'anfiteatro comunale con il convegno "Valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, attraverso tecnologie virtuali e narrazioni digitali nel Parco Letterario Grazia Deledda" e la presentazione del progetto Changes Spoke4 a cura di Sara Obbiso. A seguire un tour guidato nei nuovi itinerari del parco letterario. Alle 16.30 nella chiesa di San Pietro i finalisti e la giuria incontrano la comunità e si terranno alcune letture a cura di GalteT e gli interventi del gruppo di lettura Jane Austen Sardegna. Alle 20 di nuovo all'anfiteatro per la chiusura con balli in piazza a cura del comitato Santissimo Crocifisso Leva '98.

