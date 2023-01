Via ai lavori di implementazione della rete idrica nei comuni di Galtellì e Tonara.

L’Egas, Ente di Governo dell’ambito della Sardegna, ha approvato due progetti di Abbanoa per la realizzazione di nuove condotte nel comune di Galtellì e per la riqualificazione dell’impianto di depurazione “Istusile” di Tonara.

Per quest’ultimo intervento saranno investiti 1 milione e 100mila euro.

A TONARA – A Tonara l’abitato convoglia attualmente i propri scarichi fognari su due distinti impianti di depurazione: da una parte si trova la struttura di Istusile e dall’altra quella di Chilisari.

A differenza del secondo impianto, già di concezione moderna e perfettamente in funzione, il depuratore di Istusile presenta invece rendimenti non adeguati agli standard attuali. Non solo: l’impianto è attualmente in precario stato di conservazione, non è collegato alla rete elettrica ed è impossibile qualsiasi ipotesi di recupero delle infrastrutture esistenti.

Secondo il progetto recentemente approvato dall’Egas, si procederà dunque alla demolizione delle vecchie opere ormai inutilizzabili così da fare spazio al nuovo impianto di depurazione, sia dal punto di vista dei manufatti edili che per quanto riguarda le apparecchiature elettromeccaniche necessarie alle attuali esigenze. Il nuovo impianto di depurazione sarà calibrato anche per contenere le piogge abbondanti.

A GALTELLÌ – Per il comune di Galtellì, invece, il via libera di Egas riguarda il progetto del secondo lotto di interventi per la riqualificazione della rete idrica nell’abitato del paese. Grazie a un investimento di 520mila euro verranno realizzate nuove condotte nel centro urbano per un totale di oltre 760 metri di tubazioni che interesseranno, nel dettaglio, via Soro, vico I Soro, vico II Soro, via Mazzini, via Mannironi, via Gramsci e via Aldo Moro.

