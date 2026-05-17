A Nuoro ci sarà un luogo per ricordare Franco Murgia, l'imprenditore sociale che fondò anche Progetto Uomo insieme all'imprenditore Fabio Rosas, della gioielleria Rosas 1945. Sarà in uno slargo accanto a piazza dei Caduti, e ad annunciarlo ieri sera, in occasione di Canestro di magie, è stato il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu.

La richiesta di intitolare una piazza a Murgia, scomparso nel 2019, era arrivata a novembre 2025 dalla famiglia Rosas durante Magie d'inverno, in occasione dei quarant'anni dalla nascita della cooperativa. E la promessa è stata mantenuta e comunicata durante la presentazione del libro di Magie d'inverno 2025 al Coni.

«È giusto che chi ha dato tanto alla città, ottenga altrettanto, come Franco Murgia - ha detto Fenu -. E la famiglia Rosas che proprio in quell'occasione, a novembre, ci ha restituito il centro polifunzionale con un restauro e risultati che oggi ci consentono di andare avanti».

A prodigarsi per l'intitolazione dello slargo a Murgia è stato anche l'assessore comunale al Patrimonio, Marco Canu. Tra oltre 150 piccoli cestisti, le emozioni sono state tante: dalle testimonianze, alla targa, orologio Sector e la penna di Nuoro in collaborazione con il brand Montegrappa al coach Giuseppe Goddi, co-fondatore della pallacanestro Nuoro.

Tra gli interventi anche quello Davide Campigotto, responsabile e fondatore dei Dunk Italy che si esibiranno domani alle 10.45, e del comandante provinciale dei carabinieri di Nuoro Gennaro Cassese, del presidente della cooperativa di vigilanza La Nuorese Pietro Tolu, del presidente del Consorzio Pallacanestro Nuoro Riccardo Burrai, della consigliera provinciale e delegata del presidente della Provincia di Nuoro Gabriella Boeddu, del direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra, e dell'assessora comunale allo Sport Natascia Demurtas. Poi don Alessandro Cossu e il giornalista Franco Siddi.

Da remoto ha inviato una testimonianza l'autrice best-seller Bibbiana Cau, già ospite di Magie d'Inverno. Alla conferenza ha contribuito il service Musiké, di Pierluigi Manca, mentre il volume Canestro di Magie, edito in formato A4, è stato realizzato da AXS Art di Antonio Cirotto e stampato da PhotoService di Roberto Moro con le fotografie sono di Tiziana Pala è stato curato da Stefano Ferri che ha coordinato l'evento e le varie iniziative.

Infine, Fabio Rosas con Rosas 1945 ha omaggiato con un orologio Sector i coach per il loro impegno e un torneo di minibasket con le squadre della Provincia. Domani, evento di beneficenza con l'esibizione dei Dunk Italy, i Globe Trotters italiani, noti per il basket acrobatico con cui deliziano le platee. L'incasso della mattinata sarà interamente devoluto a lavori di ristrutturazione, integrazione e migliorie della palestra.

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