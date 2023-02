Una donna al vertice del Gal Marghine, per guardare al futuro. Due donne quindi, compreso il presidente e tre uomini, sono stati eletti nel Cda del Gal Marghine, in attesa delle elezioni suppletive, per l'inserimento degli esponenti della parte pubblica, necessariamente due donne, una delle quali deve avere sotto i 40 anni nel rispetto del regolamento.

Serenella Salis, 47 anni, imprenditrice agricola di Sindia, è il nuovo presidente della Fondazione. Succede a Sergio Sulas, che continuerà a rimanere nel Gal come socio.

Con Serenella Salis è stata eletta un'altra donna, Amalia Del Rio, oltre a Giuseppino Chessa, Giuseppe Caddeo e Massimiliano Pisanu.

Rimangono fuori Giuseppe Salaris e Mauro Pittalis, in attesa delle elezioni suppletive.

«Iniziamo a lavorare cercando di superare la situazione complicata che ha caratterizzato l'azione del Gal in questi ultimi anni. Cercheremo il dialogo con l'assessorato regionale e cercheremo di utilizzare subito le risorse della vecchia programmazione che non sono state spese, rimodulandole, per avviare altri bandi», il commento dagli eletti nella Fondazione.

