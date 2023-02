Si vota a Macomer e Bolotana. Si svolgeranno domani, dalle 9 fino alle 20, le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio di amministrazione del Gal Marghine. Seggi aperti a Macomer nell'ex tribunale, dove voteranno i soci di Birori, Borore, Bortigali, Dualchi, Macomer e Sindia. A Bolotana, nell'aula consiliare, voteranno i soci di Bolotana, Lei, Noragugume e Silanus.

Candidata alla presidenza è Serenella Salis, coltivatrice di Sindia, mentre sono sei i candidati al consiglio di amministrazione, quali Giuseppe Caddeo di Borore, Giuseppino Chessa di Birori, Giuseppe Salaris di Bortigali, Amalia Del Rio, Massimiliano Costantino Pisanu e Maurizio Pittalis di Sindia. Nessun candidato dalla parte pubblica.

Serenella Salis dovrà succedere a Sergio Sulas, il bocconiano allevatore di Bolotana, che il Gal Marghine lo ha presieduto per sei anni di fila, proiettando l'ente in una dimensione regionale importante, nonostante le note vicende legate a presunti conflitti di interessi sollevati dalla Regione, non riconosciuti dal Tar, con un pronunciamento che è stato poi cancellato dal Consiglio di Stato.

Il nuovo presidente e il nuovo Cda dovranno procedere con progetti importanti, avviati nell'era Sulas, quale Kent'Erbas, un partenariato e strategia di sviluppo, assieme all'Università di Cagliari, per portare avanti un modello sulla qualità nutrizionale e aromatica di carne, latte e formaggi, con gli animali alimentati dal pascolo naturale.

© Riproduzione riservata