La presidente del Gal Marghine, Serenella Salis, ha aperto il ciclo di incontri per avviare un confronto con chi vive, lavora e investe nel territorio. «La vostra presenza è importante - ha riferito ai partecipanti la presidente durante le prime due riunioni - quelle in programma sono giornate fondamentali per disegnare la strategia di crescita del Marghine e delle aziende che vi operano. L'obiettivo è riavvicinare la comunità al Gal. Abbracciare nuovi soggetti e riabbracciare quelli che si erano allontanati».

Incontri partecipativi, con i punti di forza, le opportunità, minacce, debolezze e fabbisogni di un territorio che guarda al futuro. Quello emerso nelle prime riunioni è uno spaccato delle società a tinte fosche, ma esistono anche eccellenze e professionalità. Protagoniste soprattutto le donne. «Tifo per voi donne - dice Serenella Salis - Credo fermamente nell'imprenditoria femminile e nel suo elevato potenziale». Potenziale espresso appieno nell'agroalimentare, nell'artigianato e nella valorizzazione degli antichi mestieri. Tutto viene considerato un punto di forza per risollevare le sorti economiche del Marghine.

Altri incontri partecipativi, programmati dal Gal Marghine, proseguiranno oggi e venerdì 17, dalle ore 16 alle 18.30, nella sala riunioni dell'Unione dei Comuni. Gli appuntamenti successivi sono fissati per il 24 e il 28 novembre e il 7 di dicembre. Il 21 novembre, invece, in modalità online, ci sarà un laboratorio dedicato allo fondo sociale europeo.

