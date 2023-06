Incidente stradale poco dopo le 12.30 in prossimità di Gadoni, nel Nuorese, dove un motociclista, mentre percorreva la sp8, per cause da accertare si è scontrato frontalmente contro una Ford c-Max che sopraggiungeva in senso opposto.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sorgono per la messa in sicurezza dell’area dell’incidente e i sanitari del 118 che hanno accompagnato il motociclista, di origini milanesi, all’ospedale di Sorgono per accertamenti.

(Unioneonline/v.l.)

