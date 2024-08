Ha raggiunto Fonni di buon mattino, con quella spontaneità che è il suo marchio di fabbrica.

Alessia Orro ci voleva essere, semplicemente per dire grazie a quella coppia di artigiani che ha avuto un pensiero gentile per lei: un cindolo fatto a mano. Poi, per abbracciare una comunità e regalare un momento magico ai bimbi del paese montano, agli amanti della pallavolo.

«Questo ciondolo in filigrana è stupendo, lo metterò subito», dice la campionessa olimpica, mentre mostra a tutti quella collana con i 5 cerchi, il suo numero 8 e i colori della bandiera italiana.

«Dopo la vittoria della nazionale di volley di Velasco contro gli Stati Uniti mi sono messo a realizzare questo ciondolo», racconta Tore Pirisi, con accanto l’inseparabile fratello Raffaele. «Poi ho pubblicato la foto su Facebook, nella speranza che Alessia Orro potesse vederla, in modo da poterle dare il nostro regalo. Non ci speravo, invece ieri sera con grande sorpresa è arrivata la telefonata della madre della campionessa, che annunciava la visita di stamattina».

Pirisi conclude: «Siamo contentissimi, io alleno la squadra di pallavolo di Fonni. Adesso, a breve, andremo a Milano per ammirare sul campo da gioco la fantastica Alessia».

