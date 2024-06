Al via i lavori di risanamento strutturale di un ponte sulla strada statale 389 Var “Nuoro Lanusei”, in corrispondenza dello svincolo di Caravai, a Fonni. Inizio dei cantieri dell’Anas previsto per lunedì 17 giugno.

Per consentire gli interventi il ponte sarà chiuso al transito in entrambi i sensi, con il traffico che verrà deviato per circa 200 metri lungo le rampe di svincolo, per poi reimmettersi sulla statale 389 Var. Unicamente per i mezzi pesanti in direzione Nuoro è prevista la deviazione lungo la strada provinciale 2 fino allo svincolo di Pratobello - Orgosolo, per poi reimmettersi sulla statale al km 22.

I lavori, del valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro, fanno parte del piano di manutenzione dei ponti e dei viadotti della rete Anas in Sardegna e saranno completati entro la primavera del 2025.

