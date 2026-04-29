Aveva acquistato online dei pezzi di ricambio per la propria auto, ma dopo il pagamento i venditori sono spariti nel nulla, lasciandolo senza merce e senza denaro. Vittima del raggiro un residente di Fonni. I carabinieri della Stazione locale, al termine di un’articolata attività di indagine, hanno denunciato tre persone ritenute responsabili di truffa in concorso.

L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata dal cittadino, che aveva individuato l’offerta su una nota piattaforma di compravendita online. Dopo una breve trattativa telefonica con i presunti venditori, l’uomo aveva pagato la somma pattuita, pari a 1.855 euro. Dopo l’incasso, però, i tre erano spariti senza spedire la merce.

Gli accertamenti, condotti attraverso l’analisi dei flussi finanziari e dei tabulati telefonici, hanno permesso ai militari di ricostruire la vicenda e identificare i responsabili. I tre dovranno ora rispondere del reato di truffa in concorso davanti all’Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata