Proclamato sindaco nella serata di ieri, sospeso - per la seconda volta in meno di quindici giorni - dalla carica questa mattina dal prefetto di Nuoro.

Franco Saba, rieletto alla guida del Comune di Ottana nonostante si trovi agli arresti domiciliari per l’inchiesta sulla presunta tentata concussione portata avanti dalla Procura di Nuoro e dalla Digos, non potrà esercitare le funzioni di primo cittadino.

Il provvedimento è stato adottato dal prefetto Alessandra Nigro questa mattina in applicazione della legge Severino, all’indomani della proclamazione ufficiale. Ed è stato notificato alla Regione e al sindaco neoeletto. Proprio ieri il Tribunale del Riesame di Sassari infatti aveva confermato la misura cautelare dei domiciliari nei confronti di Saba.

L’ex sindaco, unico candidato alle elezioni comunali del 7 e 8 giugno, ha ottenuto il terzo mandato consecutivo grazie a un’affluenza del 60,79%, superiore al quorum richiesto. Ora, però, la seconda sospensione apre un nuovo capitolo amministrativo e politico per il Comune di Ottana mentre prosegue l’inchiesta della Procura di Nuoro.

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