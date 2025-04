Incendio nella notte in un fienile di Sarule, nel Nuorese. L’allarme attorno all’1.20 in località “gherittzo”, con l’immediato intervento dei vigili del fuoco.

Il rogo ha danneggiato l’impianto elettrico ma la struttura del capannone non pare abbia subito gravi danni. In salvo anche gli animali, non ci sono stati feriti.

Ancora da accertare le cause delle fiamme.

Sul posto anche i carabinieri di Ottana.

