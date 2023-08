Circa 100 metri di storia. Un metro per ogni anno, raccontato in quel murale che campeggia al centro di Macomer, nel centralissimo Viale Gramsci, dove le abili mani degli artisti chiamati dalla associazione culturale ProPositivo per il Festival della Resilienza lo hanno realizzato in pochi giorni e ieri sera è stato inaugurato, con una grande e partecipata festa di piazza, con vecchi e nuovi dirigenti, i calciatori, tanti giovani, gli amministratori comunali, le rappresentanze di tutte le altre squadre di calcio e delle associazioni culturali.

Un murale che racconta la storia degli ultimi 100 anni dei colori giallorossi. I colori della squadra, la Ads Macomer Calcio, fondata nel 1923, ma anche della cittadina e dei tanti personaggi legati alla storia dello sport cittadino. È la prima fase delle grandi celebrazioni per i 100 anni del sodalizio sportivo. In piazza anche l'amministrazione comunale, tra cui l'icona del calcio macomerese, Mariano Barria, ora assessore comunale allo Sport. Una presenza significativa.

«La celebrazione dei cento anni della società sportiva è un avvenimento molto importante per la nostra cittadina - dice il sindaco Riccardo Uda - un fatto che unisce la comunità dietro i colori giallorossi». L'attuale presidente del Macomer Calcio, Francesco Marongiu, ha ringraziato l'associazione ProPositivo, col suo presidente Gianluca Atzori, per aver dedicato il Festival della Resilienza alla storia della società sportiva. Poi è stata festa grande, fino a tarda notte.

Per celebrare i 100 anni dalla Ads Macomer Calcio sono in programma diverse iniziative, quali la realizzazione di un libro, scritto a quattro mani dal giornalista Paoletto Sechi e da Tonino Cadoni. A settembre sarà invece festa tutta giallorossa, con tante manifestazioni e tornei.

© Riproduzione riservata