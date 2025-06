Il procedimento per il fallimento della Tossilo Spa, l'azienda che da sempre gestisce la piattaforma dei rifiuti di Tossilo è stato dichiarato estinto dal Tribunale di Oristano. Lo stesso tribunale, infatti, ha accolto le motivazioni della società, difesa dagli avvocati Brunello Acquas e Stefano Demuro, quindi preso atto della rinuncia al ricorso per la liquidazione giudiziale presentato nel 2023 dalla Procura della Repubblica dello stesso stesso tribunale, che ora ha dichiarato l’estinzione del procedimento. L'istanza di liquidazione giudiziale era stata presentata da un'impresa fornitrice di servizi, proprio nei confronti della Tossilo Spa, che era sommersa dai debiti.

Una situazione che, in gran parte, ha fatto slittare le varie attività. La Tossilo Spa, attraverso i suoi legali, Brunello Acquas e Stefano Demuro, si era opposta alla liquidazione giudiziale, presentando un piano di rientro dei debiti accumulati, che la Regione, attraverso gli assessorati al Lavoro, Industria e Ambiente aveva finanziato. Il sindaco Riccardo Uda: «Prendiamo atto dell'esito della negoziazione». Niente di più. Anche il presidente dell'Unione dei Comuni, Franco Scanu, non va oltre la presa d'atto delle delle decisioni del tribunale di Oristano: «La Tossilo Spa non è fallita, grazie all'intervento della Regione, a suo tempo, per risanare i debiti».

Soddisfazione invece da parte del presidente della Tossilo Spa, Mario Zacchino, commissario liquidatore del consorzio industriale: «Ora la società può operare liberamente per la gestione dell'intera piattaforma dei rifiuti, quindi anche del nuovo termovalorizzatore». Alessandro Porcu, sindaco di Borore: «Accogliamo con interesse e positività la notizia di avvenuta rinuncia al ricorso per la liquidazione giudiziale della Tossilo spa, che che consente alla società di proseguire, almeno fino a scadenza, nelle attività di collaudo dell’impianto di termovalorizzazione. Un fatto positivo sicuramente per i lavoratori e per le imprese che scambiano rapporti con la società. Resta fermo, dal nostro punto di vista, l’impegno richiesto alla Regione, sullo sviluppo dell’area industriale di Tossilo».

