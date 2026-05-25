Due morti e un ferito che lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione. Tre motociclisti coinvolti in tre distinti incidenti in meno di 24 ore. È pesante il bilancio del sangue versato sulle strade del Nuorese da chi viaggiava sulle due ruote.

La conta drammatica è iniziata ieri pomeriggio: Marco Muredda, 37 anni, di Sedilo, ha perso il controllo del mezzo mentre si trovava nella zona di Su Berrinau, a poca distanza da Nuoro. Le sue condizioni erano subito apparse critiche. Gestore di due supermercati, vice presidente del comitato organizzatore dell’Ardia, è stato trasferito d’urgenza al San Francesco: la prognosi resta riservata e le sue condizioni sono gravissime.

È andata peggio, nella notte, a Francesco Quaranta, trentaquattrenne di Orosei. Era in sella alla sua moto sulla Statale 125, tra Capo Comino e Berchida, quando è caduto e – forse a causa dell’alta velocità – gli è stato fatale l’impatto contro guardrail e un paletto lungo la carreggiata: è morto sul colpo.

Nel pomeriggio di oggi una drammatica scoperta sulla Sp 39 in territorio di Orani. Un motociclista di 65 anni, austriaco, è volato fuori strada finendo la sua corsa tra gli arbusti. Gli amici che erano in gruppo con lui non si erano accorti di niente: solo dopo alcuni chilometri si sono resi conto che mancava un componente della carovana e il corpo senza vita è stato individuato dopo alcune ore.

(Unioneonline/E.Fr.)

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