Era stata trasferita nella sede centrale di via Piemonte, nel centro dell'abitato per volere del sindaco Riccardo Uda, per agevolare i cittadini, meno di tre anni fa. Ora è arrivata la nuova decisione della direzione del distretto socio sanitario, con una comunicazione urgente. La Guardia Medica di Macomer sarà trasferità, a partire da domani, nella sede del presidio sanitario di Nuraghe Ruju.

«Il trasferimento - si legge nella comunicazione - si rende indispensabile per garantire la continuità terapeutica e assistenziale in previsione dell’imminente apertura dell’Ospedale di Comunità. La presenza della sede nel nuovo plesso è finalizzata a supportare l’attuazione del modello di assistenza territoriale, attraverso un rafforzamento organizzativo e sinergico degli operatori sanitari, sociosanitari e sociali coinvolti. La direzione distrettuale si scusa per il ridotto preavviso specificando che la tempistica è strettamente legata alle direttive della Regione per il rispetto dei vincoli e delle scadenze perentorie previste dal Pnrr».

Una decisione che arriva all'improvviso, che ha colto di sorpresa anche gli amministratori comunali. E che fa esplodere la protesta di tanti cittadini, che condannano la decisione di trasferire la sede della guardia medica in una struttura che è distante circa due chilometri dal centro abitato, raggiungibile soltanto in auto o in pullman.

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