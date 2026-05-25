Gian Luca, Davide, Ilenia, Massimo, Tarcisio e tanti altri, del gruppo di "Villa Chiara" di Olbia, appartenenti all'Oftal Sardegna, hanno fatto la loro parte in varie discipline sportive, nella giornata speciale per l'inclusione, alla quale vi hanno partecipato un centinaio di atleti, appartenenti a diverse società provenienti da tutte le parti dell'isola. Lo sport come inclusione, nel segno dell'amicizia, con "SportInsieme", la manifestazione sportiva che è giunta alla decima edizione, organizzata dall'associazione sportiva e culturale "Tottuparis", patrocinata dall'amministrazione comunale di Macomer. Le gare, che ha visto protagonisti i ragazzi disabili, si sono svolte nel centro sportivo di Sertinu, che ha richiamato centinaia di persone. Una grande giornata di festa, che ha visto confrontarsi, nel segno dell'amicizia, tanti giovani atleti, col calcetto, il baskin, i vogatori, gli arcieri, il Go-kart, l'hand bike.

«Una bella giornata per lo sport che deve essere istituzionalizzata- dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda- all'insegna dello sport ho visto tanti ragazzi felici e la felicità di coloro che vi hanno partecipato». Tore Acca, presidente regionale dell'Oftal Sardegna: «È stata una giornata importante, che ha visto uniti gruppo di atleti con disabilità, volontari e tanti cittadini- l'inclusione, ma anche una giornata di festa, grazie alla collaborazione di tanti».

Alla manifestazione era presente l'assessore allo sport, Federico Castori. «Questo evidenzia i valori reali dello sport. Tutti ci siamo divertiti e tutto è finito con una festa collettiva».

Un grande pranzo, con specialità culinarie locali, è stato organizzato dalla compagnia di caccia "Sa Mesa". La manifestazione sportiva si è quindi conclusa con un grande abbraccio collettivo.

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