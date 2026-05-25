Lo hanno trovato i compagni di viaggio, senza vita, in fondo a un burrone della strada provinciale 39, nel tratto che da Orani conduce alla 131 Dcn.

Un turista tedesco è morto oggi dopo essere uscito di strada mentre percorreva in moto l’arteria dell’interno Sardegna insieme ad altri amici con cui stava trascorrendo una vacanza sull’isola. L’incidente sarebbe avvenuto nelle prime ore del pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista viaggiava insieme a un gruppo di connazionali impegnati in un tour della Sardegna in sella alle proprie moto. A un certo punto uno dei compagni, che precedeva la vittima, non vedendolo più arrivare ha iniziato a preoccuparsi ed è tornato indietro lungo la provinciale per cercarlo. Dopo alcuni minuti sono scattate le ricerche e l’allarme ai soccorsi.

Il corpo del motociclista è stato trovato oltre la carreggiata, seminascosto dalla vegetazione in fondo a una scarpata. La moto sarebbe finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per il turista non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno soltanto potuto constatarne il decesso.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto.

La notizia ha rapidamente raggiunto anche gli altri compagni di viaggio, sotto shock per quanto accaduto durante quella che doveva essere una giornata di vacanza tra le strade dell’isola.

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