Ennesima tragedia sulle strade dell'isola. Ieri sera a Capo Comino ha perso la vita un trentaquattrenne di Orosei.

Francesco Quaranta in sella ad una BMW 1000 RR, nell'affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un paletto del guardrail che lo ha decapitato.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 21 al chilometro 247 dell'Orientale sarda, nel tratto tra Capo Comino e Bèrchida.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada dí Bitti, i vigili del fuoco di Siniscola e il 118. Sono in corso gli accertamenti per far luce sulla dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi. 

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